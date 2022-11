Paul Lendvai: Eindringlicher Weckruf eines Grandseigneurs

Der Journalist und Autor Paul Lendvai (93) plädiert in seinem Buch "Vielgeprüftes Österreich" dazu, Lehren aus der Historie zu ziehen. In der Gegenwart ortet er ein "betrübliches Sittenbild".

Bei ihm fällt es leicht, Begriffe wie Grandseigneur in den Mund zu nehmen. Der 1929 in Budapest geborene Paul Lendvai ist ein profunder Kenner Ost- und Südeuropas, ein "hellsichtiger Beobachter und Mann des Parketts zugleich", wie kürzlich die "Neue Zürcher Zeitung" befand; einer, der die Kunst der (politischen) Analyse beherrscht, der klare Worte präferiert und Haltung verinnerlicht hat. In seinem aktuellen Buch widmet sich der 93-Jährige, der im ORF immer noch die Diskussionssendung "Europastudio" moderiert, jenem Land, das ihm zur ...