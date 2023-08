Handy-Astrofotograf aus Niederösterreich schießt erstaunliche Bilder. Auch die Nasa wurde aufmerksam.

Sein 2020 entstandenes Foto vom Kometen Neowise, der nahe an der Erde vorbeigezogen ist, hat auch Experten fasziniert. So bat etwa Nasa-Astronom Sten Odenwald den Niederösterreicher Robert Grögler, das Bild in einer Publikation über Astrofotografie abdrucken zu dürfen. Das Besondere ...