Die Perseiden haben allerdings Konkurrenz bekommen.

Der Höhepunkt des alljährlichen Meteorstroms der Perseiden fällt heuer auf den 12. August. Die Zeit maximaler Sternschnuppen-Dichte zwischen 21 Uhr und Mitternacht hat zwar ausreichend Dunkelheit und damit gute Sicht, allerdings konkurrieren immer mehr von der Sonne angestrahlte Satelliten mit dem Phänomen, wie die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) feststellt. In diesem Zeitraum werden über 360 Erdsatelliten - sechs Mal so viele wie Meteore - von der Sonne beleuchtet über den Himmel ziehen. Mehr als 80 Prozent davon gehören zum Starlink-Netzwerk von SpaceX.

Immer Mitte August kreuzt die Erde die Bahn des Kometen "109P/Swift-Tuttle", dessen Staubspur den Sternschnuppen-Regen der Perseiden erzeugt. Das geschieht, weil die Staubkörner mit ungefähr 60 Kilometern pro Sekunde mit der Erdatmosphäre kollidieren.

Dort verdampfen sie in großer Höhe und bringen dabei die Luft hinter sich zum Leuchten. Der Name "Perseiden" kommt daher, weil es so aussieht, als würden Sterne aus dem Sternbild des Perseus fallen.

Die Perseiden werden auch "Tränen des Laurentius" genannt, weil ihr Erscheinen mit dem Namenstag des Märtyrers Laurentius am 10. August zusammenfällt und sie als Tränen des Himmels über dessen Martyrium gedeutet wurden. Das Sternbild geht Mitte August spätabends im Nordosten auf und steigt bis zur Morgendämmerung in die Osthälfte des Himmels.

Theoretisch verheißt der Schauer bis zu 110 Erscheinungen pro Stunde. "Selbst unter idealen, dunklen Bedingungen ohne Mond- und künstliches Licht sind ab 21 Uhr zunächst nur etwa 40 Meteore pro Stunde zu erwarten, dieser Wert steigt langsam gegen 105 um 5 Uhr", so die Experten. Es gilt die Faustregel: je weniger störendes Licht in der Umgebung, desto höher die Chancen.