Philosoph Jürgen Habermas wird Mitglied im Orden Pour le mérite

Der Philosoph Jürgen Habermas (93) wird Mitglied im Orden Pour le mérite. Der Soziologe ist gemeinsam mit dem Architekten David Chipperfield, dem Physiker Stefan Hell und dem Dirigenten Peter Gülke in die Künstler- und Gelehrtenvereinigung gewählt worden. Das wurde am Freitag in Berlin mitgeteilt. Den Orden bekommen Menschen, die Verdienste in Wissenschaft und Künsten erworben haben.

SN/APA (Archiv/Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Jürgen Habermas (Archivbild)