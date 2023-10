Physiknobelpreis für Ferenc Krausz: Ein Grenzgänger in vielerlei Hinsicht

Mit Ferenc Krausz gewinnt ein Physiker den Nobelpreis, der jahrelang in Wien gearbeitet hat. Dass er schließlich nach Deutschland wechselte, habe nichts mit Österreich zu tun, sagt er.

Es wirkt ein wenig wie Fügung: Ferenc Krausz bekam den Anruf des Nobelpreiskomitees, als er gerade begonnen hatte, sich ein Interview mit Katalin Karikó anzuschauen - jener Medizinerin, die am Montag den Nobelpreis zuerkannt bekam. Und eigentlich wollte er gar nicht ans Telefon gehen: Bei unbekannten Nummern hebe er normalerweise nie ab, sagte der Physiker in einer spontan einberufenen Pressekonferenz. "Aber ausnahmsweise habe ich es doch getan. Und dann wurde mir bald klar, dass ich nicht so schnell wieder auflegen werde."

Ferenc Krausz bekam am Dienstag den Physiknobelpreis zugesprochen. Somit ging das zweite Jahr in Folge die höchste Ehre, die einem Wissenschafter oder einer Wissenschafterin zuteilwerden kann, nach Österreich. Denn Ferenc Krausz ist zwar 1962 in Mór, Ungarn, geboren. Aber er ist nicht nur ungarischer, sondern auch österreichischer Staatsbürger. Und das Fundament für seine Forschung hat er an der Technischen Universität (TU) Wien gelegt: Er konnte extrem kurze Lichtblitze erzeugen, die es erstmals ermöglichten, die ultraschnellen Bewegungen von Elektronen sichtbar zu machen.

Der heute 61-Jährige studierte Theoretische Physik sowie Elektrotechnik in Budapest; letzteres Studium schloss er 1985 ab. Daraufhin wechselte er an die TU Wien, wo er 1991 in Quantenelektronik promovierte. Krausz blieb an der TU, habilitierte 1993 und wurde 1999 ordentlicher Professor. Bereits 1996 zeichnete ihn der heimische Wissenschaftsfonds FWF mit dem Start- und 2002 mit dem Wittgenstein-Preis aus, wie der FWF auf Anfrage spürbar stolz bestätigte. Krausz war mit damals 40 Jahren der jüngste Wittgenstein-Preisträger.

Als es Krausz und seinem Team 2001/2002 erstmals gelang, aus extrem ultravioletten Licht einzelne Lichtblitze im Attosekundenbereich zu erzeugen, diese zu messen und auf Basis dessen die Bewegungen von Elektronen sichtbar zu machen, nahm ihn das Fachjournal "Science" auf eine "Breakthrough of the Year"-Liste. Auch dank dieses Durchbruchs wird Krausz seit rund zehn Jahren als Favorit für einen Nobelpreis gehandelt. Er wollte immer schon "etwas verstehen, was kein anderer verstanden hat", sagte Krausz am Dienstag.

2003 wurde er zum Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching ernannt, 2004 wurde er Professor für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Seinen Wechsel nach Deutschland begründete er mit dem Reiz des Max-Planck-Instituts. Mit den Verhältnissen in Österreich habe dieser nichts zu tun, betonte Krausz damals: "Ich habe an der TU Wien nahezu ideale Bedingungen zur Entfaltung meiner Aktivitäten gehabt und konnte ein Weltklasse-Labor aufbauen."

Dennoch glaubt etwa Komplexitätsforscher Peter Klimek nicht, dass der Erfolg von Krausz sinnbildlich für den Zustand Österreichs gegenwärtiger Forschungslandschaft ist. Das sei zwar ein "schöner Prestigeerfolg". Und in spezifischen Feldern war es früher und sei es wohl auch heute noch möglich, Weltspitze zu sein, sagt Österreichs Wissenschafter des Jahres 2021 im SN-Gespräch. "Aber das ist kein Gradmesser für den aktuellen Zustand."

Ferenc Krausz' Bezug zu Österreich ist indessen nach wie vor gegeben: 2004 wurde er zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften gewählt. Er ist nach wie vor als Honorarprofessor an der TU tätig. Und erst vor zwei Wochen war er bei einem TU-Symposium zu Gast.

Ferner gründete Krausz 2015 das Centre for Advanced Laser Applications an der LMU und leitet es seither. Seit 2019 ist Krausz auch Direktor des Center for Molecular Fingerprinting Research in Budapest.

Seine "spärliche" Freizeit verbringt der Physiker nach eigener Aussage gern mit Sport und Lesen. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. "Die Freizeit ist ein knappes Gut, wenn man in der Forschung tätig ist", sagte Krausz.

Die freie Zeit wird nach dem Nobelpreis wohl noch knapper. Jedenfalls wolle er seinen Weg "unbeirrt weitergehen". Zunächst muss der Erfolg aber offenbar erst einmal sickern. Denn: "Seit Stunden versuche ich festzustellen, ob ich mich in der Realität befinde oder ob es ein langer Traum ist", sagte der Physiker am Dienstag. Immerhin: "Es gibt gewisse Anzeichen, dass es die Realität ist", ergänzte er.