Pilze liefern einen Ersatz für Leder

Wiener Forscher arbeiten daran, den Grundstoff für erneuerbare Textilien zu produzieren.

Die Modeindustrie steht seit Langem in der Kritik wegen ihres hohen Verbrauchs an Ressourcen wie Rohstoffen und Wasser - und wegen des Müllproblems, das sie zusammen mit den Konsumenten hinterlässt. Die Coronapandemie hat zudem weltweit einige Unternehmen dazu gebracht, verstärkt über Nachhaltigkeit nachzudenken. Die erste Frankfurt-Fashion-Week etwa will im kommenden Sommer dieses Thema in den Mittelpunkt rücken.

Materialwissenschafter widmen sich der Nachhaltigkeit schon länger. Zu ihnen gehören die Materialchemiker Alexander Bismarck und Mitchell Jones von der Universität Wien. ...