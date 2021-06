PMU arbeitet an neuem Standort in Südtirol

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) baut die Zusammenarbeit mit Südtirol aus.

Nachdem seit Gründung der Universität 2003 in jedem Jahrgang mehrere Humanmediziner aus Südtirol sind, wird jetzt an der Gründung eines dritten Standorts nach Salzburg und Nürnberg gearbeitet. Vor wenigen Tagen wurde in Bozen eine Absichtserklärung unterzeichnet. Hintergrund der Bemühungen aus Südtirol ist es, dem Ärztemangel entgegenzuwirken. Südtirol etabliert ein Fördermodell, um die qualifizierte medizinische Versorgung in den Regionen langfristig sicherzustellen. Die Finanzierung der Studienplätze trägt die Autonome Provinz Bozen - Südtirol.