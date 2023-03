PMU-Forscher bangen um Jobs Rektor widerspricht: "Es gibt keinen Braindrain"

Die Mateschitz-Stiftung kündigte den Sponsoringvertrag mit der Salzburger Uni. Aber ein neuer Vertrag soll kommen. Und auch die Probleme einer anderen Hochschule könnten der PMU helfen.

An der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität ist die Nervosität hoch. Ursache ist der Rückzug von Red Bull bzw. der Dietrich-Mateschitz-Privatstiftung aus dem bis 2028 laufenden Sponsoring-Vertrag. Dieser wurde im Jänner offiziell vom Getränkekonzern aufgekündigt, wie auch PMU-Rektor Wolfgang Sperl den SN bestätigte. Damit fehlen der Uni jährlich 4,5 Millionen Euro, die bis 2028 gekommen wären. Das sind 14,5 Prozent des Gesamtbudgets der PMU - und ein noch größerer Anteil des PMU-Forschungsbudgets, in das die Red-Bull-Gelder geflossen wären. "Es wackeln 50 Jobs im Life-Science-Bereich. Know-how-Träger, die Post-Doc-Positionen haben, gehen vielleicht weg. Das kann einen Dominoeffekt erzeugen", sagt ein Insider.

Insbesondere Institute aus dem Querschnitts- und Geweberegenerations-Forschungsbereich (SCI-TReCS) sind mit rund vier Millionen Euro pro Jahr vom Red-Bull-Sponsoring-Ende betroffen. "Speziell die Jungen im Team sind sehr verunsichert, weil nur beschwichtigt wird. Und Bekanntlich sind die Besten die ersten, die gehen. Da wären zehn Jahre Aufbauarbeit zerstört", erzählt ein Mitarbeiter. Hintergrund ist auch, dass vom Rektorat kommuniziert worden sei, dass es zwar finanzielle Reserven gebe, diese aber nur maximal 1,5 Jahre reichen würden. "Da droht ein Braindrain", sagt ein anderer Eingeweihter; eine Schwächung des Standortes sei zu befürchten. Dass nun die PMU, wie berichtet, mit der Paris-Lodron-Uni beim Bund um Gelder ansuche, sei gut, komme aber vielleicht zu spät, da die Gelder aus Wien frühestens Anfang 2025 fließen würden. Aber: "Wenn nicht in den nächsten sechs Monaten eine brauchbare Finanzierung da ist, werden die ersten Leute weggehen, vermute ich," sagt der Insider. Denn die vom PMU-Rektor angekündigte Lösung, dass Red Bull als Projektsponsor erhalten bleibe, greife zu kurz, sagen Kritiker.

Zudem ist aus PMU-Kreisen auch zu vernehmen, dass der Kooperationsvertrag mit dem Pharmariesen Boehringer-Ingelheim, der im Juni 2022 groß gefeiert wurde, ein Problem für Red Bull gewesen sein dürfte. Denn der Getränkekonzern soll sich übergangen gefühlt haben.

Red Bull hat auf eine SN-Anfrage zu Boehringer-Ingelheim nicht reagiert. Dass es wegen dieses Vertrags "Irritationen mit Red Bull gab", bestätigt aber LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP), der Vorsitzender des PMU-Stiftungsrates ist: "Da hat es einen deutlichen Kommunikationsfehler innerhalb der PMU gegegeben. Das haben wir im Stiftungsrat sehr intensiv analysiert." Als Folge laufe derzeit die Kommunikation mit Boehringer-Ingelheim nur auf Projektbasis, räumt er ein. Dem Vernehmen nach war ein Streitpunkt, wer künftige Patente, die aus dieser Kooperation entstehen sollen, verwerten dürfe. Für Red Bull sei hier der Eindruck entstanden, dass man zwar jahrelang investiert habe, nun aber möglicherweise jemand anderer damit Geld verdiene, heißt es.

Inwieweit könnte das Land, das 2,7 Millionen Euro pro Jahr an die PMU vergibt, hier kompensieren? Stöckl: "Dass wir ganz für Red Bull einspringen, sage ich nicht. Sonst lehnen sich alle anderen zurück." Er betont aber auch, dass die PMU nach der Landtagswahl ein Thema sein werde: "Ich werde mich bemühen, bei den Koalitionsverhandlungen eine Adaptierung zu erreichen. Die Basisförderung des Landes wird wohl mittelfristig auf über drei Millionen Euro im Jahr angehoben." Nachsatz: "Als Rettungspaket würde ich es aber nicht bezeichnen."

Einzelne PMU-Führungskräfte wie Eugen Trinka, Vorstand der Uniklinik für Neurologie und ebenfalls am SCI-TReCS tätig, hat bereits alternative Finanzquellen unabhängig von Red Bull aufgestellt. Er hat so mittels Anträgen an die EU, die Südtiroler Krankenanstalten und das Epilepsie-Referenznetzwerk EpiCARE in Summe 650.000 Euro eingeworben. "Und wir reichen Projekte für weitere 400.000 Euro beim FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Anm.) und anderen Fonds ein, weil ich schon geahnt habe, dass das Red-Bull-Sponsoring kein dauerhaftes ist," sagt Trinka.

PMU-Rektor Wolfgang Sperl beruhigt: "Ich habe Verständnis, dass in so einer Neuorientierungsphase Mitarbeiter verunsichert sind. Aber es rennen nicht zig Leute weg. Es gibt keinen Braindrain und keine Abwanderung." Und der Vertrag mit Red Bull? Sperl: "Wir haben einen Finanzierungstopp. Aber ein neues Regularium mit Red Bull, das uns die weitere Finanzierung sichert, kommt - aber unter anderen Bedingungen." Hier werde es bald Konkretes geben. Jedoch: Drängt nicht die Zeit - da die Gelder von Land und Bund wohl erst 2024/2025 fließen? Der Rektor sieht kein Problem: "Jeder an der PMU weiß, dass wir noch heuer eine Regelung der Finanzierung bis 2028 und darüber hinaus sichern. Die kurzfristige Planung können wir jetzt sicherstellen." Bezüglich der Boehringer-Ingelheim-Kooperation bestätigt er aber eine Änderung: "Wir haben verstanden, dass Red Bull den Wunsch hatte, den Boehringer-Vertrag neu aufzusetzen. Es stimmt, dass wir hier in einer Neuausrichtung sind. Diese steht kurz vor dem Abschluss."

Es gibt aber auch Positives: LH-Stv. Stöckl hat kürzlich einen Anruf aus Wien bezüglich PMU erhalten. "Der dortige Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat mich gebeten, ob die PMU Studierende von der Sigmund-Freud-Uni (SFU, Anm.) übernehmen kann." Hintergrund ist, dass dieser Wiener privaten Medizin-Uni wegen Qualitätsmängeln die Akkreditierung für das Masterstudium entzogen wurde. Sperl: "Wir werden im Herbst in Salzburg zehn und am PMU-Standort in Nürnberg acht Studenten von der SFU aufnehmen." Diese sind im dritten Semester des Medizin-Bachelor-Studiums und sollen in Salzburg bzw. München fertig studieren, sagt Sperl: "Insgesamt gibt es 60 Bewerber; die besten werden von uns ausgewählt. Das zeigt auch die Qualität der Ausbildung an der PMU."