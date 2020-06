Die Digitalisierung revolutioniert die Medizin und die Ausbildung der Ärzte. Wie sich die PMU Salzburg für die Zukunft neu aufstellt.

Seit 1. Juni ist Wolfgang Sperl, langjähriger Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Salzburg, neuer Rektor der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) in Salzburg. Er folgt in dieser Funktion dem Gründungsrektor Herbert Resch nach.

