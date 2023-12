Polarlichter sind am Freitag in Österreich zu sehen

Der Höhepunkt soll gegen 13 Uhr erreicht sein.

Starker geomagnetischer Sturm führte am 5. November zu Polarlichtern über Österreich

Anfang Dezember war in weiten Teilen Österreichs ein seltenes Naturschauspiel zu sehen: Polarlichter erhellten den Himmel. Nun soll es am Freitag wieder so weit sein.

Der Grund für die Nordlichter ist ein Sonnensturm, der die Erde voraussichtlich am 1. Dezember treffen wird. Die Expertin für Weltraumwetter, Tamitha Skov, schrieb auf der Plattform X: "Zusammen mit zwei früheren Stürmen, die bereits unterwegs sind, hat dies eine starke Auswirkung." Sei das das Magnetfeld richtig ausgerichtet, werde die Aurora Borealis bis tief in die mittleren Breiten reichen.