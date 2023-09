Polarlichter über Teilen Deutschlands und Westösterreichs

Polarlichter gibt es nicht nur in Skandinavien sondern, selten, aber doch, auch in Mitteleuropa.

In weiten Teilen Norddeutschlands kam es in der Nacht auf Montag zu einem seltenen Himmelsschauspiel: In mehreren Bundesländern (wie im Bild über Schillig im Kreis Friesland in Niedersachsen) waren Polarlichter sichtbar. Der Nachthimmel erstrahlte in Grün, Lila, Gelb und Rot, vor allem im ländlichen Bereich. Das Spektakel wurde sogar im Westen Österreichs beobachtet, wo die Polarlichter gegen 4 Uhr ihren Höhepunkt erreichten. Polarlichter entstehen, wenn energiegeladene Teilchen von Sonnenstürmen in der Atmosphäre auf den Erdmagnetismus treffen. Normal sind sie nur im hohen Norden zwischen dem 60. und 70. Breitengrad zu sehen, also in Norwegen etwa von Oslo bis hinauf zur Stadt Tromsø.Polarlichter über Teilen Deutschlands und WestösterreichsPolarlichter über Teilen Deutschlands und Westösterreichs