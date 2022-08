"Politik hat Wissenschaft instrumentalisiert"

Soziologe Armin Nassehi fordert, dass die Wissenschaft auch sagt, was sie nicht kann - und dass wir lernen müssen, mit Unsicherheit zu leben.

Armin Nassehi, Soziologieprofessor an der LMU München, ist selbst in etlichen Coronakommissionen als Experte gesessen. Am Sonntag ist er Abschlussredner bei den Salzburger Hochschulwochen.

Titel Ihres Vortrags ist: "Wozu Universitäten und Wissenschaft? Über die Grenzen wissenschaftlichen Wissens". Kokettieren Sie da nicht mit der Abschaffung Ihrer Branche? Armin Nassehi: Nein. Da würde ich am Ast sägen, auf dem ich sitze (lacht). Aber Unis und Wissenschaft sollten sich über ihre Bedeutung für die Gesellschaft Gedanken machen. Denn es gibt Grenzen ...