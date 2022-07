Präsident der Salzburger Ärztegesellschaft: "Eine Grippeepidemie kann uns schon übers Limit bringen"

Eugen Trinka, Präsident der Salzburger Ärztegesellschaft, beschreibt, wie sich die Pandemie auf Mediziner und Spitäler ausgewirkt hat. Und er ortet "ganz andere Probleme" am Horizont.

Österreich im Jahr 1849: Der erst 18-jährige Kaiser Franz Joseph kämpft gegen die Folgen der Revolutionsbewegung von 1848 - und obsiegt schlussendlich. Die Oktroyierte Märzverfassung wird erlassen, der Reichstag in Österreich-Ungarn aufgelöst. Dennoch sind 1849 Initiativen möglich, die im Jahr zuvor unvorstellbar waren - so auch in der damals gerade einmal 20.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Salzburg. "Eigentlich hätte die Salzburger Ärztegesellschaft schon früher gegründet werden sollen. Aber 1848 wurden alle Vereine als politisch suspekt verboten. Also war es 1849 so ...