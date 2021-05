Praevenire Gesundheitstage: Orthopädie ist im Gesundheitswesen ein Stiefkind

Durch Kostendruck auf die Spitäler ist die Orthopädie in Österreich deutlich "unterbelichtet".

Nur ein Drittel der orthopädischen Schmerzpatienten kommt auf eine Fachabteilung, durch Covid-19 ist die Zahl der Operationen dramatisch gesunken, hieß es am Dienstag im Vorlauf zu den Praevenire Gesundheitstagen in Stift Seitenstetten.

"Es gibt zahllose Patienten, die mit einer orthopädischen Erkrankung und schweren Schmerzen einer orthopädischen Abteilung zugeführt werden müssten und das nicht bekommen, sondern auf einer 'Internen' landen. Wir haben in Österreich im Jahr rund 200.000 stationäre Aufnahmen wegen eines orthopädischen Leidens, das konservativ (nicht chirurgisch; Anm.) behandelt werden sollte. Davon landet nur ein Drittel auf einer orthopädischen traumatologischen Abteilung", sagte Peter Machacek, Ärztlicher Leiter der Rehaklinik Wien Baumgarten.

Krankheiten des Stütz- und Bewegungsapparates sind enorm häufig. Die demografische Entwicklung und der moderne Lebensstil lassen die Probleme ständig größer werden. Von 2,8 Millionen Spitalsaufnahmen pro Jahr in Österreich entfallen knapp 500.000 auf Orthopädie und Traumatologie. Von 1,4 Millionen für chirurgische Eingriffe aufgenommenen Patienten sind fast 300.000 Personen mit orthopädischen Erkrankungen oder Verletzungen. 1,3 Millionen Menschen werden pro Jahr in Österreich ohne Bedarf für einen Eingriff hospitalisiert. Davon sind fast 200.000 Kranke mit Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates. Zu bezweifeln ist, so Machacek, dass die zwei Drittel davon auf anderen Abteilungen eine adäquate Schmerztherapie erhalten. Von notwendiger Ergo- oder Physikalischer Therapie sei da gar nicht zu reden.

Doch der Spardruck mit Reduktion der Bettenzahlen in den Krankenhäusern durch die Gesundheitspolitik ist weiterhin hoch. Ressourcen an den Orthopädie-Traumatologie-Abteilungen gehen vor allem in den orthopädische-chirurgischen Bereich. In der konservativen Orthopädie geht hier eine Lücke auf, die auch die Ausbildung junger Orthopäden betrifft, hieß es in Seitenstetten.

Jedenfalls für die Orthopädie in Österreichs Spitälern derzeit zumindest vorübergehend eine starke Kapazitätserweiterung benötigen, um den durch Covid-19 entstandenen Nachholbedarf zu beheben. Tobias Götterbarm, Vorstand der Fachabteilung des Kepler Universitätsklinikums (Linz): "Die Operationszahlen aller chirurgischen Fächer ist in der ersten Covid-19-Welle (April 2020; Anm.) und in der zweiten Welle (Dezember 2020; Anm.) um 40 bis 45 Prozent gesunken. Die Zahl der geplanten orthopädischen Operationen ist in der ersten Welle um 85 Prozent und in der zweiten Welle um 71 Prozent gefallen."

Das heißt: Viele tausend Patienten mussten auf Eingriffe wie Kniegelenks- oder Hüftgelenksersatz, Schulteroperationen etc. warten. Das bedeutete auch oft monatelang weiter dauernde Schmerzen. Nur 60 Prozent der Betroffenen dürften hier ausreichend analgetische Hilfe bekommen haben, nur 40 Prozent eine physikalische Therapie zur Überbrückung der Wartezeit.

Götterbarm: "Man hat Krankheitsbilder gesehen, die nur der Verschiebung der Operation geschuldet sind. Das führt zur Abnahme der Lebensqualität und zur Zunahme der Schwere der Erkrankung. Die Komplikationsraten steigen. Die Behandlungsqualität wird schlechter." Dass Prinzip, dass jemand, der in einem besseren Gesundheitszustand ins Krankenhaus kommt, auch später ein besseres Behandlungsresultat aufweist, könne so nicht realisiert werden.

Catharina Chiari, Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie: "Wir sind erst mit dem Aufarbeiten der Wartelisten beschäftigt." Zumindest vorübergehend müssten jetzt mehr Kapazitäten geschaffen werden, um das zu bewerkstelligen.