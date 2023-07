Psychiater behandeln Kinder zu Hause

Plus

In Wien wird der Bettenmangel in der Jugendpsychiatrie umgangen, indem Therapeutinnen und Ärzte zu den Patienten gehen. In Salzburg bereiten junge Drogenkonsumenten viel Kopfzerbrechen - und das Fehlen von Nachsorgeeinrichtungen.

BILD: SN/PIXEL-SHOT - STOCK.ADOBE.COM Beim Home Treatment besuchen Psychiater und Therapeuten die Kinder zu Hause. BILD: SN/MEDUNI WIEN Paul Plener ist Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH in Wien. BILD: SN/ANTON PRLIC Belinda Plattner ist Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg.