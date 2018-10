Publikumswahl für Wissenschaftsbuch des Jahres beginnt

Insgesamt 20 Publikationen stellen sich der Publikumswahl zum besten Wissenschaftsbuch des Jahres. Eine Fachjury hat dazu in vier Kategorien jeweils fünf Bücher nominiert. Bis 7. Jänner 2019 kann im Internet (ab sofort), im Buchhandel und in Bibliotheken (ab Ende November) die Stimme abgegeben werden, teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit.

In der Kategorie "Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften" gehen ins Rennen: "Nach dem Krieg sind alle gleich. Eine Geschichte der Ungleichheit" von Walter Scheidel (Theiss Verlag), "Rothschild. Glanz und Untergang des Wiener Welthauses" von Roman Sandgruber (Molden), "Der Klang der Großstadt. Eine Geschichte des Hörens" von Peter Payer (Böhlau), "Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie" von Wolfram Eilenberger (Klett-Cotta) sowie "Die Geburt der mediterranen Welt. Von den Anfängen bis zum klassischen Zeitalter" von Cyprian Broodbank (C.H. Beck).

In der Rubrik "Naturwissenschaft/Technik" sind nominiert: "Lise Meitner. Pionierin des Atomzeitalters" von Tanja Traxler und David Rennert (Residenz), "Pflanzenrevolution. Wie die Pflanzen unsere Zukunft erfinden" von Stefano Mancuso (Kunstmann), "Künstliche Intelligenz. Was sie kann & was uns erwartet" von Manuela Lenzen (C.H. Beck), "Achtung Steinschlag! Asteroiden und Meteoriten" von Alwin Schönberger und Christian Köberl (Brandstätter) und "Natur aus den Fugen? Die Verbreitung invasiver Arten" von Atlant Bieri (Orell Füssli).

Im Bereich "Medizin/Biologie" stehen zur Auswahl: "Winzige Gefährten. Wie Mikroben uns eine umfassendere Ansicht vom Leben vermitteln" von Ed Yong (Kunstmann), "Factfulness. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist" von Anna Rosling Rönnlund, Hans Rosling und Ola Rosling (Ullstein), "Was ist der Mensch? Störungen des Gehirns und was sie über die menschliche Natur verraten" von Eric Kandel (Siedler), "Warum wir sesshaft wurden und uns seither bekriegen, wenn wir nicht gerade an tödlichen Krankheiten sterben" von Brenna Hassett (Theiss) sowie "Von den Bakterien zu Bach - und zurück. Die Evolution des Geistes" von Daniel C. Dennett (Suhrkamp).

In der Kategorie "Junior Wissensbücher": "321 superschlaue Dinge, die du unbedingt wissen musst" von Mathilda Masters (Hanser), "Die Welt der Berge" von Dieter Braun (Knesebeck), "Wie siehst du denn aus?" von Florence Giuraud (Knesebeck), "Wanderungen" von Mike Unwin (Fischer Sauerländer) und "Hier sind wir. Anleitung zum Leben auf der Erde" von Oliver Jeffers (NordSüd).

Zu gewinnen gibt es ein "Wissens-Dinner" mit einem der Sachbuch-Autoren, zweimal alle Bücher der Shortlist und drei "Wissens-Buchpakete" mit ausgewählten Büchern.

