Quallenplagen häufen sich. Forscher sprechen von der "Verquallung der Meere". Doch die Tiere verderben nicht nur Badeurlaube.

Es gibt sie seit mehr als 500 Millionen Jahren auf dem Planeten und heuer haben sie sich in großen Mengen und viel früher als sonst in Mittelmeer und Ostsee ausgebreitet: Quallen. Schon allein ihr Aussehen lässt so manch einen erschaudern, ...