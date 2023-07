Quantenprozessor von IT-Konzern NEC basiert auf Innsbrucker Idee

Die Architektur des auf Optimierungsprobleme spezialisierten NEC-Quantencomputers kommt von Innsbrucker Spin-off ParityQC.

Der japanische IT-Konzern NEC hat einen Quantenprozessor gebaut, der auf einer Idee von Innsbrucker Quantenphysikern basiert. Die sogenannte "Parity-Technologie" wurde an der Universität Innsbruck erfunden und wird seit 2020 vom Spin-off ParityQC weiterentwickelt und vermarktet. NEC macht den auf Optimierungsprobleme spezialisierten Quantencomputer nun über die Cloud für die Wissenschaft zugänglich, teilte die Uni am Donnerstag mit.

Der Quantenphysiker Wolfgang Lechner entwickelte vor mehr als zehn Jahren gemeinsam mit Peter Zoller und Philipp Hauke an der Universität Innsbruck und dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften eine spezielle Architektur ("LHZ-Architektur") für Quantencomputer. Auf Basis der patentierten Idee gründete Lechner gemeinsam mit Magdalena Hauser 2020 in Innsbruck das Unternehmen ParityQC.

Der Ansatz von ParityQC ermöglicht es, Quantencomputer mit sehr reduzierter Komplexität und damit skalierbar zu bauen. Ein gemeinsamer Entwicklungsansatz für Hard- und Software führt der Firma zufolge zu Quantenchips und Algorithmen, die perfekt zusammenpassen.

Seit zwei Jahren arbeitet japanischer IT-Konzern mit Innsbrucker Startup zusammen

Seit 2021 kooperiert NEC mit dem Innsbrucker Quantenarchitektur-Unternehmen zur Realisierung eines Quantencomputer-Ansatzes, mit dem sich Optimierungsprobleme etwa in der Logistik oder in anderen Wirtschafts- und Wissenschaftsbereichen leichter lösen lassen. Nun hat der IT-Konzern einen sogenannten "8-Bit-Quanten-Annealer" gebaut, wobei Bauplan und Betriebssystem aus Österreich kommen. "Wir sind sehr stolz darauf, dass ihr Quantenprozessor, der nun erstmals für die externe Nutzung verfügbar sein wird, auf unserer Architektur basiert", erklärten Lechner und Hauser in einer Aussendung.

Der aus Österreich stammende Physiker und Investor Hermann Hauser, der an dem Spin-off beteiligt ist, ist überzeugt, dass die Vorteile des ParityQC-Ansatzes dazu führen werden, dass ihr Design "von vielen anderen Hardware-Herstellern übernommen wird". Mehrere Ankündigungen von Quantencomputer-Konsortien in Europa würden dies belegen. Im Vorjahr wurde ParityQC Teil eines Konsortiums, das im Rahmen eines insgesamt mehr als 200 Millionen Euro schweren Auftrags für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Quantenrechner konstruieren und bauen wird.