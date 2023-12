Quantensimulation bietet Einblick in Verhalten von Neutronensternen

"Quantisierte" Wirbel im Suprafestkörper beschleunigen Rotation. Experimente von Innsbrucker Forschern wurden nun in den "Physical Review Letters" veröffentlicht.

Neutronensterne ändern ihre Rotationsgeschwindigkeit sehr abrupt. Dieses Phänomen konnte nun durch die Zusammenarbeit von Quantenphysikern und Astrophysikern simuliert werden, indem mithilfe ultrakalter, dipolarer Atome suprafeste Zustände hergestellt wurden, berichten Innsbrucker Forscher im Fachjournal "Physical Review Letters".

Beschleunigung von Neutronensternen heißt "Glitch"

Neutronensterne sind für ihre schnelle Rotation bekannt. Die plötzliche Beschleunigung dieser Rotation wird als "Glitch" bezeichnet und deutet darauf hin, dass die Überreste von Sternexplosionen möglicherweise teilweise supraflüssig sind. Supraflüssigkeiten sind durch zahlreiche winzige Wirbel gekennzeichnet, die jeweils einen Teil des Drehimpulses tragen, berichtet das Team um Francesca Ferlaino vom Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck und dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Entweichen diese Wirbel aus der inneren Kruste des Sterns in die feste, äußere Kruste, erhöht sich die Rotationsgeschwindigkeit, es tritt also ein "Glitch" auf.

"Quantisierte" Wirbel nisten sich im Suprafestkörper ein

Die Studie, die zusammen mit italienischen Kollegen durchgeführt wurde, basiert auf dem Konzept des Suprafestkörpers - einem Zustand, der neben den supraflüssigen auch kristalline Eigenschaften aufweist, die sich auf quantenmechanische Art und Weise überlagern. Die Atome sind gleichzeitig Teil des Kristalls und der Supraflüssigkeit. Dieser Zustand wurde den Forschern zufolge als Bedingung für die Rotationsstörungen von Neutronensternen vorhergesagt. Demnach nisten sich "quantisierte" Wirbel im Suprafestkörper ein, bis sie kollektiv entweichen, von der äußeren Kruste des Sterns absorbiert werden und somit die Rotation beschleunigen.

In Experimenten wurden mit ultrakalten, dipolaren Atomen diese suprafesten Zustände bereits realisiert. Das bietet die Möglichkeit, die Bedingungen im Inneren von Neutronensternen zu simulieren. Die aktuelle Studie zeige, dass in ultrakalten, suprafesten Phasen Störungen auftreten können, die mit den Vorgängen bei Neutronensternen vergleichbar sind. Man habe eine enge Verbindung zwischen Quantenmechanik und Astrophysik hergestellt, um mehr über die Eigenschaften von Materie unter extremen Bedingungen zu erfahren, so Erstautorin Elena Poli von der Universität Innsbruck.