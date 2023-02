Quiz: Erkennen Sie diese Gletscher - solange sie noch nicht geschmolzen sind?

"Die Erwärmung ist beispiellos". Bernhard Edmaier fotografiert. Die Realität. Etwa auf unseren Bergen. Was er sieht, ist ein großes Schmelzen. Raten Sie mit, was auf obigen drei Bildern zu sehen ist, und gewinnen Sie den Bildband aus dem Rother Verlag.

Der Sommer war zu stark für den Südlichen Schneeferner an der Zugspitze. Für Bernhard Edmaier ist der Verlust des fünftletzten deutschen Gletschers traurig, aber nicht überraschend. Seit Jahrzehnten fotografiert der Geologe das Schwinden des Alpeneises.

Erinnern Sie sich, wo Sie am 3. Juli dieses Jahres waren? Bernhard Edmaier: Das war der Tag, an dem es an der Marmolata, dem höchsten Berg der Dolomiten, infolge hoher Temperaturen zu einem Gletschersturz kam, elf Bergsteiger starben. Ich war kurz zuvor, Ende ...