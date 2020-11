Es ist derzeit ein bisserl trüb, feucht und traurig da draußen. Da mussten wir unsere Fragen natürlich ein bisserl anpassen. Aber keine Angst: Sie kommen weit rum in diesem Quiz - viel Spaß dabei.

Heute bewegen wir uns in ein paar ungewöhnliche Themen hinein. So fragen wir etwa, wie oft sich Männer am öffentlichen Klo die Hände waschen. Wir erinnern auch daran, dass die Uhr für uns alle eines Tages ablaufen wird. Und wir warnen nicht nur vor dem Genuss von Bananen, sondern auch vor dem übermäßigen Konsum von bromhaltigem Mineralwasser. Zugegeben. Die Themen sind trist. Aber so ist es eben: No wonder - November! Dafür gibt es wie immer entspannende Preise zu gewinnen.

