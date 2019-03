Sauberes Trinkwasser ist Mangelware. Forscher prüfen, wie sich die Reinigungskräfte der Natur besser für die Wasseraufbereitung nutzen und mit technischen Lösungen kombinieren lassen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO trinken zwei Milliarden Menschen Wasser, das durch Fäkalien verunreinigt ist. 500.000 von ihnen sterben jedes Jahr wegen einer Durchfallerkrankung. 2025, so die Prognose, lebt die Hälfte der Erdbevölkerung in Gegenden, die unter Wasserstress leiden. Das ...