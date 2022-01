Ranking: Sloterdijk wichtigster Intellektueller - Handke auf Platz 2

Jelinek auf Platz 4 - Höchstplatzierter Neueinsteiger auf der "Cicero"-Liste ist der Berliner Virologe Christian Drosten.

Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk belegt in einem Ranking der Zeitschrift "Cicero" zu den wichtigsten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum den ersten Platz. Sloterdijk liegt vor dem österreichischen Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Peter Handke (Platz 2) und dem deutschen Philosophen Jürgen Habermas (Platz 3). Auf Platz 4 landete Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek.

Höchstplatzierter Neueinsteiger ist der in der Corona-Pandemie bekanntgewordene Berliner Virologe Christian Drosten auf Rang 18, wie die Zeitschrift am Mittwoch mitteilte. Die "Cicero"-Liste der "500 wichtigsten Intellektuellen" erscheint alle drei Jahre und soll den geistigen Einfluss der deutschsprachigen Intellektuellen abbilden. Die Erhebung basiert den Angaben zufolge auf der Präsenz in den 160 wichtigsten deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften.

har