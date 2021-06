Rasche Covid-Lockerungen: Ärzte mahnen zur Vorsicht

Die Fallzahlen sinken. Die Politik drückt bei der Rücknahme der Beschränkungen aufs Tempo. Dabei geht jede Vorsicht verloren - und das, obwohl die Pandemie noch nicht vorbei ist.

Es gibt kein Halten mehr. Die Corona-Beschränkungen werden in Österreich im Eiltempo zurückgefahren. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), aber auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) haben bereits angekündigt, dass nun auch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Handelsbetrieben fallen könnte. Womit dann Anfang der Sommerferien eigentlich so gut wie alle Covid-Maßnahmen außer Kraft gesetzt würden.

Dieses Tempo ist nicht unumstritten. Der Umweltmediziner der MedUni Wien, Hans-Peter Hutter, etwa sagt, dass "es immer noch eine Pandemie gibt". ...