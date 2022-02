Raucher sollen zur Lungenkrebs-Vorsorge

Wenn Kettenraucher ihre Lunge öfter checken ließen, würde das laut Experten bis zu 1000 Lungenkrebstote pro Jahr ersparen.

Rund 5000 Menschen erkranken in Österreich jedes Jahr neu an Lungenkrebs. Etwa 4000 Menschen sterben daran. Ein Viertel der Todesfälle wäre laut Experten durch Früherkennung verhinderbar. In den USA gibt es seit 2013 Screening-Empfehlungen per regelmäßiger Computertomografie. Österreich hinkt hier hinterher, wie Primar Otto Burghuber, Pneumologie-Vorstand am Wiener Otto-Wagner-Spital, schon 2021 kritisierte: "Wir brauchen keinen Beweis mehr, dass ein Lungenkrebs-Früherkennungsprogramm wirkt. Es wirkt", sagte er und verwies auf eine niederländisch-belgische Studie ("NELSON-Trial") aus 2020.

