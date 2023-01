Raumfrachter "Dragon" zurück auf der Erde

im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida gelandet.

Nach rund sechs Wochen an der Internationalen Raumstation ist ein "Dragon"-Frachter beladen mit rund 2000 Kilogramm Materialien für wissenschaftliche Experimente zurückgekommen. Der unbemannte Frachter sei am Mittwoch im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida gelandet, teilten die US-Raumfahrtbehörde NASA und das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mit. Der "Dragon" hatte am Montag von der ISS abgedockt.

Der "Dragon" war Ende November zur ISS gestartet. An Bord hatte der Frachter unter anderem Solarpanels zur Stromversorgung, eine spezielle Tomaten-Sorte für gesündere Ernährung von Astronauten und einen Bluttest, der medizinische Diagnosen von Menschen im All erleichtern soll, sowie Versorgungsnachschub für die Besatzung der ISS. Es handelte sich um die 26. Versorgungsmission des kommerziellen Betreibers SpaceX von Elon Musk in Zusammenarbeit mit der NASA. Die erste "Dragon"-Kapsel von SpaceX war 2012 zur ISS geflogen.