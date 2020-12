Raumsonde sammelte mehr Asteroiden-Material als erhofft

Eine von der japanischen Raumsonde "Hayabusa2" zur Erde gebrachte Weltraumkapsel enthält mehr Material eines Asteroiden als von den Forschern erhofft. Wie die japanische Raumfahrtagentur Jaxa am Dienstag bekannt gab, habe man in einer der beiden Kapselkammern eine substanzielle Menge an Boden- und Gasproben des 300 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Ryugu vorgefunden.

SN/AP Bodenmaterial, das von der japanischen Raumsonde „Hayabusa2“ zur Erde gebracht wurde.