Rechnungshof mahnt von Akademie der Wissenschaften bessere Darstellung eingesetzter Bundesmittel ein

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sollte nachvollziehbarer darstellen, wie sie Mittel einsetzt, die sie von der öffentlichen Hand erhält.

In diesem Bereich sieht der Rechnungshof (RH) in einem am Freitag veröffentlichten Bericht Verbesserungsbedarf. Das gilt auch für die Risikominimierung bei der Veranlagung der liquid verfügbaren Mittel. Bei den großen Bauprojekten der vergangenen Jahre sei die ÖAW "im Wesentlichen" im Kostenrahmen geblieben.

30 Millionen Euro stellte das Bildungsministerium der ÖAW im Jahr 2017 für ein umfassendes Sanierungsprojekt im Viertel um die Alte Universität in Wien-Innere Stadt zur Verfügung. Dies gipfelte im vergangenen Jahr in der Eröffnung des nunmehrigen "Campus Akademie".

Trotz des grundsätzlich eingehaltenen Kostenrahmens fielen dem RH zufolge "zusätzliche Kosten an". "Denn die ÖAW und die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) wickelten einen Teil der angestrebten Flächenoptimierung bereits in der Planungsphase in einem eigenen Projekt ab", so der RH in einer Aussendung. Dieses umfasste Investitionskosten von 3,61 Mio. Euro, die getrennt dargestellt wurden. Nach Ansicht des RH konnte man der 30 Millionen-Euro-Vorgabe also "lediglich durch ein Verschieben der Kostentragung bzw. ein Auslagern in Zusatzprojekte" nachkommen.

Teil des "Campus Akademie" ist auch die ehemalige Postsparkasse am Georg-Coch-Platz in der Wiener Innenstadt. Die ÖAW ist dort der größte Mieter. Die jährlichen Miet- und Betriebskosten belaufen sich laut Bericht, der den Prüfzeitraum 2017 bis 2021 umfasst, auf 3,57 Mio. Euro.

Der Rechnungshof moniert nun, dass das damalige ÖAW-Präsidium den Mietvertrag zwar bereits im November 2020 unterzeichnet hat, der Akademierat dem letztlich aber erst Anfang Dezember 2021 zugestimmt hat. Die Prüfung von Alternativen zum Standort Postsparkasse sei trotz hoher prognostizierter "Einmalkosten" zur Anmietung von fast 16 Mio. Euro "lückenhaft" gewesen. Wie eigentlich geplant "kostenneutral" werde die Postsparkassen-Miete nicht: Es entstünden dadurch in Summe jährliche aus dem Budget der ÖAW zu tragende Mietmehrkosten von 570.000 Euro ausgehend von der Preisbasis 2019 - ab dem Jahr 2027 dann 720.000 Euro.

Abseits der Bauprojekte war die detaillierte Verwendung von auf Basis von "gesonderten Vereinbarungen" seitens des Bundes bereitgestellter Mittel für die Prüfer "nur erschwert nachvollziehbar". Dementsprechend empfiehlt der RH, künftig alle Zuwendungen des Bundes in die Leistungsvereinbarung "aufzunehmen und diese transparent darzustellen". Die ÖAW soll überdies ihren Budgetbedarf detaillierter darstellen und geplante Maßnahmen öfters mit "ambitionierten Ziel- und Kennwerten" versehen. Vereinbarte Einsparungsmaßnahmen seien "nicht entsprechend belegt" worden. Trotz der begrüßenswerten Entwicklung der im Prüfzeitraum deutlich gestiegenen eingeworbenen Mittel aus Forschungsfördertöpfen aller Art im Wettbewerb (Drittmittel) habe es "keine valide Datenbasis" dazu gegeben, wird in dem Bericht bemängelt. Dieser empfiehlt daher eine "Richtlinie zur einheitlichen Drittmittelgebarung".

Verbesserungsbedarf melden die Prüfer, die u.a. empfehlen den ÖAW-Direktor für Finanzen und Personal in das Präsidium aufzunehmen, auch bei der Handhabe der unmittelbar verfügbaren Mittel (Liquidität) an. Diese beliefen sich im Jahr 2021 auf 101,58 Mio. Euro - ein laut RH "hoher Liquiditätsstand".

81 Prozent dieser Gelder, die im Prüfzeitraum veranlagt wurden, lagen demnach bei einer einzigen Bank. Das ging gegen die eigene Veranlagungsrichtlinie der ÖAW, die vorsieht, dass nur ein Drittel der Geldmittel bei nur einem Geldinstitut veranlagt werden soll. Die mangelnde Streuung auf Banken und verschiedene Veranlagungsformen habe ein erhöhtes Risiko mit sich gebracht.