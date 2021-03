Regierung ändert Intervall für Impfungen

Was in anderen Ländern bereits länger üblich ist, wird künftig auch in Österreich praktiziert: Wie das Gesundheitsministerium am Dienstagnachmittag verlautbarte, wird die zweite Dosis bei einer Impfung mit einem mRNA-Vakzin nach hinten verschoben. Konkret heißt das: Wer mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft wird, bekommt die zweite Dosis nicht mehr drei bzw. vier Wochen nach der ersten, sondern nach sechs Wochen. Die neue Vorgabe, die ab sofort gilt, erfolge auf Empfehlung des Nationalen Impfgremiums. "Dadurch bekommen wir einen Zeitgewinn von zwei bis drei Wochen, in denen wir zahlreiche weitere Menschen impfen und somit vor schweren Verläufen schützen können", sagt Gesundheitsminister Anschober.

Bereits vereinbarte Impftermine sollen nicht verschoben werden.