Rekord-Tiefseebohrung: Hinweise auf Erdbeben als "Kohlenstoffmotor"

Ein Forscherteam mit Tiroler Beteiligung hat vor zwei Jahren durch Bohrungen in Rekordtiefe systematisch Proben aus dem Meeresboden entlang des Japangraben entnommen. Die ersten Ergebnisse wurden nun ausgewertet und im Fachblatt "Nature Communications" veröffentlicht. Sie betreffen die Geschichte von Erdbeben in dieser Region und deren Zusammenhang mit dem lokalen und globalen Kohlenstoffkreislauf.

Im Rahmen der Expedition 386 "Japan Trench Paleoseismology" des International Ocean Discovery Program (IODP) wurden mit einem riesigen seilgeführten Kolbenlot an 15 Stellen entlang des 500 Kilometer langen Grabens Sedimentproben aus knapp 38 Meter tiefen Bohrlöchern Bohrkerne entnommen. "Diese bisher einzigartige flächendeckende wissenschaftliche Probenahme in Wassertiefen zwischen 7.445 bis 8.023 Meter unter dem Meeresspiegel bricht gleich zwei neue Rekorde in der über 50-jährigen Geschichte des wissenschaftlichen Tiefseebohrprogramms", so der Co-Leiter des Projekts, Michael Strasser, in einer Aussendung der Universität Innsbruck am Montag: "Wir haben die tiefste Wasserstelle in einer Wassertiefe von 8.023 Metern erbohrt und eine Meeresbodenprobe aus einer Rekordtiefe von 8.060,74 Metern entnehmen können."

Tiefseerinnen wie der Japangraben, die in der sogenannten Hadalzone (von griechisch "Hades" für "Unterwelt") liegen, bilden ab etwa 6.000 Meter unter dem Meeresspiegel die tiefsten Bereiche des Meeresbodens und zählen zu den am wenigsten erforschten Orten der Erde, heißt es seitens der Forscher. Der Japangraben ist außerdem Teil des Pazifischen Feuerrings, einer Zone, die wegen ihrer hohen geologischen Aktivität von besonderem Interesse für die Erdbeben- und Tiefseeforschung ist. Dort ereignete sich etwa das "Tohoku-oki"-Erdbeben von 2011, das einen Tsunami und die Nuklearkatastrophe von Fukushima nach sich zog.

Bei solchen Erdbeben werden gigantische Mengen an organischem Kohlenstoff vom flachen Wasser in die Tiefseerinne gespült. Die dort abgelagerten Sedimentschichten geben deswegen Aufschluss über die Geschichte von Erdbeben und den Kohlenstoffkreislauf in der Tiefsee. "Die während der Expedition durchgeführten Standard-Analysen und Altersdatierungen der Sedimentbohrkerne zeigen, dass wir vergangene Erdbebenprozesse und deren Auswirkungen auf die hadale Zone bis mindestens 24.000 Jahre in die Vergangenheit im Detail erforschen können", betonte Strasser.

Durch die hochauflösende organisch-geochemische Analyse der durch die Bohrungen gewonnenen Sedimente wurden zudem große Mengen an gelöstem Kohlenstoff und enorme Methan-Speicher im Meeresboden entdeckt. Mithilfe von neuen Radiokarbon-Datierungsmethoden konnte die Alterung und Anhäufung des Kohlenstoffs im Meeresboden zum ersten Mal bestimmt werden. Die Speicherung am Meeresgrund deutet auf eine aktive "Remineralisierung" von organischem Kohlenstoff in den Tiefseegräben hin. Weil Kohlenstoff so möglicherweise in den Tiefseerinnen quasi "vergraben" werden kann, sind Untersuchungen dieser Prozesse auch wegen ihrer Auswirkungen auf den globalen Kohlenstoffkreislauf wichtig, heißt es in der Aussendung.

Bisher wurde dies demnach kaum erforscht. Alles in allem sind die neuen Entdeckungen aber "ein überzeugender Beweis dafür, dass in den Tiefseerinnen der Hadalzone keine ruhigen oder konstanten Umweltbedingungen herrschen, wie bisher angenommen wurde", so der Geochemiker Rui Bao. Erdbeben könnten somit einen starken Motor des Kohlenstoffkreislaufs in Tiefseerinnen und für den Stoffwechsel der sogenannten Tiefen-Biosphäre in diesen extremen Ökosystemen darstellen. Spuren von speziellen Karbonaten im Sediment deuten zudem auf Umwandlung von Kohlenstoff zwischen seinen verschiedenen Formen (sedimentär, gelöst, gasförmig und mineralisch) hin. Das würde bedeuten, dass der Japangraben, anders als bisher angenommen, einen dynamischen Kohlenstoffkreislauf beherbergt, heißt es in der Aussendung.

Das Ziel des Teams um Strasser bei der weiteren Auswertung der Daten ist die Analyse von Erdbeben-Wiederholungsmustern, um eine zuverlässige Gefährdungsbeurteilung bieten zu können. Zusätzlich wollen die Forscherinnen und Forscher das grundlegende Wissen über den dynamischen Kohlenstoffkreislauf unter dem Meeresgrund erweitern und die Auswirkungen dieser Prozesse auf den globalen Kohlenstoffkreislauf besser verstehen.