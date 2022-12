Relativ hohe Erfolgsrate mit CAR-T-Zelltherapie in Österreich

Die seit wenigen Jahren zur Verfügung stehende aufwendige und kostenintensive CAR-T-Zelltherapie bei bestimmten Formen von Blutkrebs bietet in Österreich Schwerstkranken gute Therapiechancen. Rund zwei Drittel der Behandelten sprechen an. Das zeigen erstmals vom österreichischen AT-CAR-T-Netzwerk präsentierte Daten beim Jahreskongress der American Society of Hematology (ASH) in New Orleans (10. bis 13. Dezember).

Das ASH-Meeting ist "der" jährliche Treffpunkt für die Hämatologen der Welt. Dort werden jeweils die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Erkrankungen des blutbildenden Systems präsentiert. In diesem Jahr waren es bei den bösartigen Bluterkrankungen - vor allem Leukämien, Lymphome etc. - speziell Studien mit der seit einigen Jahren möglichen CAR-T-Zelltherapie und mit sogenannten bispezifischen Antikörpern als eine mögliche Alternative für Patienten, bei denen andere Behandlungsformen fehlgeschlagen sind oder es zu Rückfällen gekommen ist. Die Therapie mit sogenannten chimären T-Zellen (CAR-T-Zellen) ist seit wenigen Jahren zunehmend in der Hämatologie etabliert, vor allem bei sonst nicht mehr erfolgreich behandelbaren Leukämien oder Myelomen. Die Therapie ist aber extrem aufwendig. Für sie werden dem Patienten zunächst körpereigene Abwehrzellen (T-Zellen) entnommen und außerhalb des Körpers so verändert, dass sie effektiver gegen die bösartigen Leukämiezellen vorgehen können. Dazu statten Wissenschafter die T-Zellen im Labor mit dem Gen für ein besonderes Rezeptorprotein aus. Dieser "chimäre" Antigenrezeptor (CAR) erkennt als Zielstruktur ein Proteinmolekül, das die potenziell bösartigen Zellen charakterisiert. Die CAR-T-Zellen werden anschließend vermehrt und dem Patienten wieder übertragen - wo sie dann bösartig veränderte Blutzellen bekämpfen. Die ersten Ergebnisse klinischer Studien hatten extrem hohe Ansprech- und Heilungsraten bei Patienten gezeigt, die sonst kaum mehr Behandlungschancen hatten. Bei solchen Resultaten in klinischen Studien ist aber immer die Frage, ob sich die Erfolge auch in der routinemäßigen Anwendung nachvollziehen lassen. Gerade solche "Real World"-Daten wurden jetzt in New Orleans vom vor einigen Jahren in Österreich etablierten Netzwerk der CAR-T-Zelltherapie-Spezialisten präsentiert. Sie sprechen für gute Erfolge, Wundermittel sind aber auch die CAR-T-Zelltherapien offenbar nicht. Demnach wurden innerhalb von drei Jahren in Österreich 65 Patienten mit diffus großzelligen B-Zell-Lymphonen (63 Erkrankte) sowie zwei "mit einem primär mediastinalen großzelligen B-Zell-Lymphom" auf diese Weise behandelt, berichtete jetzt der Ärzte-Informationsdienst Congress-X-Press des österreichischen MedMedia-Verlages von der Konferenz online. Im Mittel hatten die Kranken bereits drei andere Therapieformen gehabt, die Krankheit hatte aber entweder nicht darauf angesprochen oder es war nach einer vorübergehenden Remission zu einem Rückfall gekommen. Mit den individuell für jeden einzelnen Patienten im Labor hergestellten CAR-T-Zellen konnten jedenfalls relativ gute Behandlungserfolge erzielt werden: Insgesamt sprachen zwei Drittel der Behandelten auf die Therapie an (67,7 Prozent). Bei 56,9 Prozent kam es zu einem vollständigen Ansprechen. Nach sechs Monaten lebten bei zumindest einem Stillstand der Erkrankung noch 73 Prozent der Kranken. Die Gesamtüberlebensrate betrug nach einem halben Jahr 85 Prozent. Nach einem Jahr lag der Anteil der Patienten ohne Fortschreiten der Erkrankung bei 64 Prozent, das Gesamtüberleben bei 75 Prozent. Im Mittel hielt der Stillstand der Erkrankung 21,9 Monate an, die mittlere Überlebensdauer betrug 32,8 Monate. Für die österreichischen Spezialisten sind die Daten wichtig, weil sie für die zu Beginn ihrer Etablierung rund 260.000 Euro teure Behandlungsform pro Patient mit der Gründung des Netzwerkes im Jahr 2020 klare Richtlinien für die Auswahl der geeigneten Kranken erstellt haben. Gegründet wurde das Netzwerk von Spezialisten der MedUni Wien/AKH, der MedUni Graz, der MedUni Innsbruck, des Ordensklinikums Linz, des St. Anna Kinderspitals und des LKH Salzburg. Die Erfolgsraten sprechen für den Wert dieser einheitlichen Kriterien. Die Häufigkeit schwerer Nebenwirkungen der komplexen Therapie war laut den Daten aus dem Register relativ gering. Während bei Blutkrebs mit den CAR-T-Zellen demnach auch in der klinischen Routine gute Ergebnisse zu erzielen sind, wurde bei Tumorerkrankungen damit bisher kaum ein Effekt erzielt. Das dürfte daran liegen, dass sich bösartige Tumore offenbar vor dem Eindringen von T-Lymphozyten in das Gewebe schützen. Erst vor kurzem haben US-Wissenschafter aber von ersten Erfolgen auch bei Karzinomleiden berichtet. Sie verwendeten zur passgenaueren Produktion von CAR-T-Zellen die CRISPR-Cas9-Genschere.