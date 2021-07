Revolution der Plastikindustrie? Bakterien produzieren klimaneutrales Bioplastik

Mit einem neuen Verfahren kann klimaneutrales Bioplastik entstehen - sogar in großen Mengen. Das fanden deutsche Forscher heraus. Wird die Innovation konventionellem Plastik Konkurrenz machen können?

Der Bedarf nach Alternativen wird immer größer. Einige Einwegplastikprodukte wurden mit Anfang Juli in der EU verboten, CO 2 -Emissionen sollen weiter gedrosselt werden. Konventionelles Plastik wird immer unattraktiver. Es basiert großteils auf fossilen Rohstoffen wie Erdöl, das nicht nur in der Gewinnung, sondern auch beim Entsorgen dem Klima schadet. Es kann nicht vollständig abgebaut werden und wird deshalb in der Regel verbrannt.

Eine Lösung für diese Probleme könnte in einem Cyanobakterienstamm mit überraschenden Eigenschaften liegen. Cyanobakterien der Gattung Synechocystis ...