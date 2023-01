Riesiger Eisberg in der Antarktis vom Festland gelöst

Ein riesiger Eisberg hat sich in der Antarktis vom Festland gelöst. Wie die Forscher vom British Antarctic Survey am Montag berichteten, brach der rund 1.550 Quadratkilometer große Eisberg mit dem Namen Chasm-1 am Sonntagabend während eines Hochwassers ab. Der Vorfall stehe nicht im Zusammenhang mit dem Klimawandel, erklärten die Wissenschafter.

SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN Brocken misst rund 1550 Quadratkilometer