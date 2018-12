Ringen um die Liebe: Von guten Vorsätzen für die Partnerschaft

An Festtagen nehmen wir gern neuen Schwung, um unsere Partnerschaft zu verbessern. Gute Vorsätze fassen, so nennt sich das. Damit es nicht dabei bleibt, gibt es hier ein paar Anregungen.

Gute Vorsätze haben die Eigenschaft, so rasch zu verwelken wie ein Strauß Rosen. Das betrifft erfahrungsgemäß auch all die schönen Gedanken und Absichten, die man unter dem Christbaum oder zum Jahreswechsel kundtut, weil man jetzt - endlich einmal - für die Beziehung etwas tun will: mehr miteinander reden und so ... Das empfehlen schließlich auch die einschlägigen buchförmigen Ratgeber.