Röntgenblick ins Universum

Das All dehnt sich beschleunigt aus. Ursache dafür ist offenbar die rätselhafte dunkle Energie. Ein neues Teleskop soll Forschern helfen, mehr darüber zu erfahren.

Der Begriff "eRosita" bringt derzeit die Augen von Spezialisten zum Leuchten: Das deutsche Teleskop soll Forschern einen neuen Blick auf die dunkle Energie des Universums ermöglichen. Am Ende soll "eRosita" eine Himmelskarte liefern, die das Universum und seine Entwicklung in bisher unerreichter Qualität abbildet.

Wenn alles gut geht, wird es kommenden Freitag so weit sein. Dann bringt eine russische Rakete das Teleskop zusammen mit einem russischen Teleskop vom Weltraumbahnhof Baikonur aus ins All. Das deutsche Gerät wurde federführend am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München entwickelt, wie das Institut bekannt gab. Mitbeteiligt war auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Mit "eRosita" beginnt eine neue Ära der Röntgenastronomie. Die Frage nach der dunklen Energie, die das Universum auseinandertreibt, beschäftigt Astronomen seit vielen Jahren. In der dunklen Energie stecken knapp 70 Prozent der Gesamtmasse des Universums. Sie entzieht sich einer direkten Beobachtung, beeinflusst aber gemeinsam mit der dunklen Materie - sie macht ungefähr 30 Prozent des Alls aus - die Entstehung und Entwicklung von Galaxienhaufen; diese stellen die größten gravitativ gebundenen Objekte im Universum dar.

Röntgenbeobachtungen von Galaxienhaufen erlauben Einblicke in die Art und Weise, wie das Universum expandiert. Weil Licht von fernen Galaxien lange unterwegs ist, kann das Teleskop bis zu sechs Milliarden Jahre zurückblicken. Für "eRosita" werden die Kräfte durch 100 Millionen Grad heißes Gas in den Galaxienhaufen erfassbar: Die Temperatur ist so hoch, dass das Gas Röntgenstrahlung aussendet, die "eRosita" aufnimmt.

Röntgenlicht lässt sich nicht mit normalen Parabolspiegeln auffangen, denn Röntgenphotonen besitzen eine große Energie. Um sie von einer Spiegelfläche zu reflektieren, müssen sie in einem sehr flachen Winkel einfallen. Derartige Wolter-Teleskope ähneln Röhren, in denen die Spiegel ineinandergefügt sind, um die Zahl der registrierten Photonen zu erhöhen. So besteht "eRosita" aus sieben Spiegelmodulen mit je 54 verschachtelten Schalen. Im Fokus jedes Spiegelmoduls sitzen spezielle Röntgenkameras.

Laut Peter Predehl, wissenschaftlicher Leiter von "eRosita", sind erste Ergebnisse Ende August oder Anfang September zu erwarten.