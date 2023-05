"Rote Armee in Graz 1945" - Kriegsfolgenforscher suchen Zeitzeugen

LBI-Historiker beleuchten Wochen der sowjetischen Besatzung von Mai bis Ende Juli 1945 - Interviews am Grazer Institut für Kriegsfolgenforschung oder im Hausbesuch möglich.

Vom Mai bis Ende Juli 1945 war Graz von sowjetischen Truppen besetzt. Wie die Bevölkerung die ersten zehn Wochen nach der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht und somit dem Ende des Krieges erlebt hat, steht im Mittelpunkt des Forschungsprojektes "Die Rote Armee in Graz". Das Ludwig Boltzmann Institut (LBI) für Kriegsfolgenforschung sucht nach Zeitzeugen ebenso wie nach Fotoaufnahmen und Objekten, die vom Alltag in der steirischen Landeshauptstadt berichten.

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Deutsche Wehrmacht und der Zweite Weltkrieg endete in Europa. Es folgten die ersten Tage im Frieden - auch wenn es nahezu an allem fehlte und die Ungewissheit, wie es weitergeht groß war. Zu diesem Zeitpunkt blickte Graz auf heftige Bombenangriffe in den letzten Wochen des Krieges zurück, die einen großen Teil der Stadt zerstört und mehr als 1.700 Todesopfer gefordert hatten. In der Nacht auf den 9. Mai marschierte dann die Rote Armee kampflos in Graz ein.

"Graz ist als letzte Landeshauptstadt überhaupt befreit worden - und zum Schrecken der Bevölkerung durch die Rote Armee. Das blieb so bis zum Zonentausch, bei dem dann die Briten die gesamte Steiermark für die kommenden zehn Jahre übernahmen", schilderte die Leiterin des LBI für Kriegsfolgenforschung, Barbara Stelzl-Marx im Gespräch mit der APA. Sie hat bereits 2012 eine wissenschaftliche Publikation zum Alltag der rund 400.000 Rotarmisten in Österreich, die sich zwischen 1945 bis 1955 als siegreiche Befreiungsarmee erlebten, während sie in Österreich eher als Besetzer wahrgenommen wurden, vorgelegt ("Stalins Soldaten in Österreich", Böhlau-Verlag).

"Ziel unseres aktuellen Projektes ist es, auf unterschiedlicher Quellenbasis erstmals eine detaillierte Studie zur Roten Armee in Graz zu erstellen", erläuterte die Professorin für Europäische Zeitgeschichte an der Universität Graz. Dazu gehören Akten aus österreichischen und sowjetischen Archiven ebenso wie Interviews mit Zeitzeuginnen und -zeugen, "denn schon in wenigen Jahren wird von dieser Generation niemand mehr zu befragen sein", wie Stelzl-Marx befürchtete.

"Wir suchen Personen, die diese Tage als Kinder und Jugendliche noch selbst erlebt haben und ihre Erinnerungen an diese Zeit mit uns teilen wollen", betonte die Zeithistorikerin. "Aus den vielen Mosaiksteinen wollen wir ein möglichst breites Bild dieser prägenden Phase erhalten - von den Demontagen der Industrieanlagen, Plünderungen und Vergewaltigungen bis zu den Einquartierungen, allen Schattierungen von Beziehungen und vor allem dem Alltag der Grazerinnen und Grazer unter dem 'Roten Stern'."

"Die Interviews können je nach Wunsch am Institut in unmittelbarer Uni-Nähe oder auch bei den Zeitzeugen zuhause gemacht werden", sagte Katharina Dolesch, Mitarbeiterin am LBI für Kriegsfolgenforschung, die die Interviews mit den Zeitzeuginnen und - zeugen durchführen wird. Finanziert wird das Projekt von der Stadt Graz und dem Land Steiermark. Das Gesamtprojekt soll in zwei Masterarbeiten und einem Buch münden. Es soll 2025 - 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges - erscheinen. Das LBI für Kriegsfolgenforschung wurde 1993 gegründet. Hauptzielsetzung ist die interdisziplinäre Erforschung von Auswirkungen und Folgen von Kriegen und Konflikten im 20. Jahrhundert.