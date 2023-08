Rotmilane im Aufwind: Der majestätische Flugkünstler brütet nun auch in Salzburg

Erst vor wenigen Jahren gab es den Beweis: Der Rotmilan brütet in Salzburg. Auch wenn der Bestand anwächst, ist der Greifvogel einigen Gefahren ausgesetzt. Ein Schutzprojekt soll das weltweit gesehen relativ seltene Tier schützen.

Bereits 3000 vor Christus flogen in Asien Greifvögel an der Seite ihrer Reiter und unterstützten sie bei der Jagd nach frei lebendem Wild. Nach dem mächtigen Bartgeier und dem Steinadler war der Mäusebussard, an der Flügelspannweite gemessen, der größte in ...