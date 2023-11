Rund 800.000 Diabetespatienten und 3300 Diabetestote in Österreich

Der Anteil der Patienten mit der "Zuckerkrankheit" nimmt zu.

In Österreich sind insgesamt mehr als 800.000 Menschen von Diabetes, volkstümlich "Zuckerkrankheit" genannt, betroffen. 90 Prozent davon leiden an Diabetes mellitus Typ 2, häufig fälschlicherweise als "Alterszucker" bezeichnet, 350.000 an Prädiabetes, einer Vorstufe von Typ-2-Diabetes. Auch wenn Wissen und effektive Behandlungsmöglichkeiten steigen, nehme der Anteil der Patienten mit der "Volkskrankheit" zu, wurde im Vorfeld des Welt-Diabetes-Tages, der am Mittwoch begangen wird, betont.

Laut Österreichischer Diabetes Gesellschaft (ÖDG) stirbt alle 50 Minuten in Österreich ein Mensch an den Folgen einer Diabeteserkrankung. Laut Statistik Austria sterben jährlich über 3300 Personen an Diabetes; diese Zahlen seien jedoch unvollständig und viel zu niedrig angesetzt, meinte ÖDG-Präsident Martin Clodi. "Von zwei Diabetes-mellitus-Typ-2-Patientinnen bzw. -Patienten bekommt einer im Lauf seines Lebens eine Herzinsuffizienz. Und gerade die Herzinsuffizienz ist viel zu oft für einen frühen Tod verantwortlich. Die Statistik Austria weist 31.403 kardiovaskuläre Erkrankungen als Todesursachen auf. Davon können mehr als 18.000 in die Diabetes-Statistik inkludiert werden."