Russland will sich nach 2024 nicht mehr an ISS beteiligen

Russland wird sich nach dem Jahr 2024 nicht mehr am Betrieb der Internationalen Raumstation (ISS) beteiligen. Der neue Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Juri Borissow, kündigte am Dienstag den Aufbau einer eigenen Raumstation an. "Natürlich werden wir alle unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern erfüllen", fügte er hinzu. Die USA reagierten überrascht auf den Entschluss Russlands.

SN/APA/NASA/HANDOUT Russland möchte bis zum Ausstieg eigene Raumfahrtstation bauen