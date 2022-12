Sabine Herlitschka: Zukunft ist unsere Entscheidung

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Was wir stattdessen brauchen, sind Mut und intelligente Lösungen, sagt die Infineon-Chefin.

Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Angst selbst." Diesen Satz prägte Präsident Franklin D. Roosevelt im Jahr 1933, einer der dunkelsten Epochen der US-amerikanischen Geschichte. Angst, Mutlosigkeit und Ohnmacht vor dem Unbekannten sind lähmende Grundbefindlichkeiten in Krisen. Auch für all das, was uns aktuell fordert und belastet: Klimakrise, Energiewende, steigende Preise, Lieferkettenprobleme und der unsägliche Angriffskrieg auf die Ukraine. Können wir uns für 2023 und darüber hinaus für Mut und Zuversicht entscheiden?

Jede Generation war ...