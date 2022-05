"Food Feelings": Gesundheitspsychologin stellt sich der Diätpolizei entgegen

Cornelia Fiechtl berichtet aus dem Praxisalltag und liefert einen Ratgeber für alle, die bei Stress und Frust zur Naschlade hetzen.

"Du isst, wie du dich fühlst" könnte man Cornelia Fiechtls These zusammenfassen. In ihren Kursen, ihrem Podcast und ihrem Buch beschäftigt sich die Klinische Psychologin mit der Frage: Wie beeinflussen Emotionen unser Essverhalten?

Sie selbst kam in der HBLA Hallein mit den Themen Kochen, Ernährung, Psychologie und Bewegung in Kontakt. Nach dem Psychologiestudium arbeitete sie in einer Klinik für Psychosomatik und sah die Auswirkungen von Essstörungen und Stoffwechselerkrankungen.

Nach und nach wurde ihr klar: Nicht die Menschen sind ...