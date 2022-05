"Landverstand": Mythen über die Landwirtschaft auf dem Prüfstand

Ist ohne Chemie und ohne Gen wirklich besser? Timo Küntzle widerspricht gängigen Narrativen zum Thema Ernährung.

Wenn es um Landwirtschaft geht, gehen die Wogen oft hoch. Schnell wird in Schwarz und Weiß unterteilt: Klein, idyllisch, natürlich und bio gehören dann zur Kategorie "gut". Böse ist in jedem Fall, was groß und industriell erscheint. Das greife aber zu kurz, schreibt Timo Küntzle in seinem neuen Buch "Landverstand". Eine industrielle Rinderhaltung verursache pro Kilogramm Fleisch deutlich weniger Treibhausgase als eine traditionelle Landwirtschaft.

Küntzle ist selbst als Sohn einer Getreide- und Milchbauernfamilie in Baden-Württemberg aufgewachsen und lernte ...