Salz "versteckt" sich auch in Cornflakes, Saft und Süßem

Salz sollte aus gesundheitlichen Gründen in Maßen konsumiert werden, steckt aber in vielen Lebensmitteln, in denen man es nicht vermuten würde - und teilweise in nicht unbeträchtlicher Menge. Darauf macht der Verein für Konsumenteninformation (VKI) nach einer Stichprobenuntersuchung von 27 verarbeiteten Nahrungsmitteln aufmerksam: Auch bei Produkten wie Butterkeksen, Cornflakes, Gemüsesäften und getrockneten Paradeisern sollte man die Zutatenlisten studieren.

SN/pixabay