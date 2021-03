Salzburg: Erstmals Fall mit einer brasilianischen Corona-Variante in Österreich bestätigt

Nach der britischen und der südafrikanischen Variante ist nun auch eine brasilianische in Österreich angekommen. Der erste bestätigte Fall ist in Salzburg aufgetreten, wie den SN am Montag bestätigt wurde. Es handelt sich jedoch nicht um die gängige brasilianische Variante P.1, sondern um die P.2 getaufte Mutante.

SN/stock.adobe.com/agphotography