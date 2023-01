Salzburger Studie zeigt: Steuerhinterziehung liegt (auch) in der Familie

Hang zum Schummeln bei der Steuer wird an Kinder "vererbt".

Je nach Pendlerstrecke haben Arbeitnehmende in Österreich einen Anspruch auf das Pendlerpauschale. Dieser Zuschlag ist als Stufenfunktion der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz ausgelegt, er erhöht sich deutlich mit der jeweils nächsthöheren Stufe. Da die Schwellen nicht streng kontrolliert werden, geben etliche Steuerzahler eine höhere Stufe an und machen so ein größeres Pendlerpauschale geltend, als ihnen zugestanden hätte.

Der Wirtschaftswissenschafter Jörg Paetzold von der Universität Salzburg wollte gemeinsam mit Kollegen in einer Studie herausfinden, ob es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Steuerschummelei der Väter und der ihrer Kinder gibt. Dazu beobachteten sie Familien über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg. Anhand von anonymisierten Steuerdaten und geocodierten Informationen über den Standort von Steuerzahlern konnten die Forschenden die tatsächliche Pendlerstrecke mit der Entfernung vergleichen, die die Steuerzahler in ihren Steuererklärungen angaben. Insgesamt wurden 15.000 Vater-Kind-Paare unter die Lupe genommen.

Dabei zeigte sich: "Rund 30 Prozent aller Pendlerdistanzen werden zu hoch angegeben", sagt Paetzold. Das Aufwachsen in einer Familie, in der der Vater in der Vergangenheit bei der Pendlerstrecke geschummelt hat, erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder im späteren Leben ebenfalls Steuern hinterziehen, um 23 Prozent, resümiert der Experte. Während die steuerunehrlichen Väter rund 184 Euro zu viel an Pendlerpauschale geltend machen, geben die Kinder sie mit durchschnittlich 237 Euro zu hoch an. Kinder scheinen also noch etwas mehr zu betrügen als ihre Väter.

"Darüber hinaus haben wir bezüglich Steuerehrlichkeit keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen gefunden, auch nicht zwischen Österreichern und Ausländern sowie zwischen Akademikern und Nichtakademikern", stellt Paetzold fest. Tendenziell werde jedoch eher von Angestellten als von Arbeitern ein zu hohes Pendlerpauschale beantragt.

Angesichts der Tatsache, dass jährlich mehr als eine Million Österreicher das Pendlerpauschale erhalten, sei der Grad der Nichteinhaltung nicht zu vernachlässigen, findet der Wissenschafter. "Weil er die öffentlichen Haushalte belastet." Für die Studie, die er gemeinsam mit Kollegen durchgeführt hat, wurde er vor Kurzem mit dem Kurt-Zopf-Förderpreis für wissenschaftliche Publikationen ausgezeichnet.