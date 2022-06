Salzburgs Ex-Rektor Schmidinger: "Wie viel Freiheit hat die Uni noch?"

Der emeritierende Langzeitrektor der Uni Salzburg, Heinrich Schmidinger, erläutert seine Kritik an der Ausgliederung der Unis sowie der Studienplatzfinanzierung. Und er erklärt, warum er in seiner Zeit eine IT-Fakultät bewusst nicht forciert hat.

einrich Schmidinger (68) war von 2001 bis 2019 Rektor der Paris-Lodron-Universität Salzburg (PLUS). Der Philosoph und Theologe war damit der längst dienende Rektor der PLUS seit ihrer Wiedergründung 1962 und zudem auch von 2011 bis 2015 Chef der Universitätenkonferenz. Weil er mit Semesterende als Professor in den Ruhestand tritt, hält er diesen Dienstag seine Abschiedsvorlesung.

Sie haben die PLUS durch eine Zeit der Umbrüche geführt: Studiengebühren, Aufnahmetests in den Massenfächern, steigender Internationalisierungsdruck ... Schmidinger: Aber die größte Herausforderung ...