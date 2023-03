Saturn zeigt sich am Sternenhimmel im April

BILD: SN/HAUS DER NATUR/STELLARIUM

Der Sternenhimmel am 15. April: In der Jungfrau ist besonders der helle Stern Spica auffällig. Dabei handelt es sich um einen Doppelstern. Seine Hauptkomponente ist um vieles größer und heißer als unsere eigene Sonne. Höher am Himmel als Spica ist das Sternbild Bärenhüter mit dem hellen Arktur: Dieser ist der dritthellste Stern am Himmel.