Saudi-Arabien entsendet erstmals Astronauten zur ISS

Saudi-Arabien will noch in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Geschichte zwei Astronauten zur internationalen Weltraumstation ISS schicken, darunter eine Frau. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Saudi Press Agency mitteilte, wird Rajana Barnawi die Reise mit ihrem männlichen Kollegen Ali Al-Karni von den USA aus in einer Space X-Rakete antreten.

Saudi-Arabien zieht so mit seinem Nachbarstaat, den Vereinigten Arabischen Emiraten, gleich, der 2019 als erster arabischer Staat einen Raumfahrer zur ISS schickte. Seit 2018 hat Saudi-Arabien eine eigene Raumfahrtbehörde. Im folgenden Jahr wurde ein erstes Programm zur bemannten Raumfahrt aufgelegt. Projekte wie dieses sind Teil der "Vision 2030", einer langfristigen Strategie des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman zur Entwicklung des Landes.