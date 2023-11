Schaffen wir eine grüne Onlinewelt?

Die Nutzung von Smartphone und PC ist ein zunehmendes Problem für das Klima. Warum Firmen vom Trend zu green IT auch profitieren können.

Eine Stunde Videostreamen verursacht 400 Gramm Treibhausgase. Eine Google-Suchanfrage 0,2 Gramm. Eine Bitcoin-Transaktion sogar 313 Kilogramm. Zum Vergleich: Bei einer zehn Kilometer langen Autofahrt stößt man im Schnitt 1,5 Kilogramm CO₂ aus. Wäre das Internet ein Land, wäre es 2020 auf Platz sechs der Länder mit dem größten CO₂-Ausstoß gelegen. Angeführt wurde diese Liste von China, USA und Indien, sagt das deutsche Online-Portal Statista.

Klar ist: Alle Aktivitäten im Netz hinterlassen einen ökologischen Fußabdruck. Wie groß dieser tatsächlich ist, darüber gibt es keinen Konsens. In Deutschland verbrauchten die mehr als 50.000 Rechenzentren im Jahr 2020 rund 16 Milliarden Kilowattstunden. Das entspricht rund drei Prozent des gesamten Stromverbrauchs unseres Nachbarlandes - Tendenz steigend. Allerdings: Vor allem die Kühlung der Server in Rechenzentren ist energieintensiv und wurde in diesen Berechnungen nicht berücksichtigt, kritisiert Birgit Heidsiek Herausgeberin der Zeitschrift Green Film Shooting.

Hans Greiner, Österreich-Chef des US-Tech-Konzerns Cisco, ist überzeugt, dass in der IT-Branche enormes Einsparpotential bei den Emissionen besteht. "Der Bedarf nach digitaler Konnektivität war noch nie so groß wie jetzt und wird sich auch noch steigern", sagt er. Damit steige auch der Energieverbrauch. Und: Je mehr wir digital aktiv sind, umso mehr Infrastruktur benötigen wir dafür. Greiner: "Daher müssen wir darauf schauen, dass wir diese nachhaltig bauen."

Eine sichere und nachhaltige Infrastruktur ist auch eines der Ziele des "Digitalen Kompass 2030", den die EU-Kommission formuliert hat. Darin steht etwa, dass alle Haushalte mit einer schnellen Internet-Anbindung (Übertragungsgeschwindkeit von mindestens einem Gigabit pro Sekunde, Anm.) versorgt und mit 5G-Netzen abgedeckt werden sollten. Der Nebeneffekt: Durch diese Erneuerung der Netze könne 50 Prozent der Energie gespart werden, sagt Greiner. Zudem benötigten die neuen Server weniger Platz in den Rechenzentren. Damit entstehe wiederum weniger Serverabwärme, sagt er.

Stichwort Serverabwärme: Dass diese auch zum Beheizen von Gebäuden genutzt werden kann, zeigt das Salzburger Rechenzentrum conova: Das Unternehmen arbeitet als erstes Datacenter in Österreich bereits seit 2015 CO₂-neutral. Nachhaltigkeit sei seiner Firma wichtig, "außerdem erwarten es die Kunden zunehmend", sagt Conova-Geschäftsführer Robert Pumsenberger. Die wichtigste Motivation der Umstellung sei aber gewesen, damit Energiekosten zu sparen: "Es ist kein Geheimnis, dass Datacenter viel Strom brauchen und daher ist hier Effizienz das oberste Gebot," sagt Pumsenberger.

Es gehe aber nicht nur um flächendeckende, leistungsfähigere Hardware, die weniger Strom benötige, sondern auch um deren Herstellungsprozess. Ziel von Cisco Österreich ist es deshalb, bis 2026 das Konzept des "Circular Designs" in allen Produkten umzusetzen. Mit einer nachhaltigen Herangehensweise machten sich Unternehmen wettbewerbsfähig, insbesondere als Arbeitgeber. "Gerade die Jungen und besten Köpfe fordern das ein", sagt Greiner. Dabei spiele auch hybrides Arbeiten eine zentrale Rolle: Durch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, sparten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Weg ins Büro und damit CO₂-Emissionen. Nur: Auch eine Videokonferenz und E-Mails verursachen Emissionen. "Genau darum braucht es eine möglichst effiziente Basis", betont Greiner und fordert daher die von der EU forcierte Breitbandversorgung - "bis in den hintersten Winkel Österreichs."

Fest steht, dass eine Transformation in Richtung green IT dringend nötig ist, um die Emissionen unserer Digitalaktivitäten zu bremsen: Schon jetzt verursacht das Internet global gesehen vier Prozent aller Treibhausgas-Emissionen; der vielkritisierte Flugverkehr hingegen nur 3,5 Prozent. Im Jahr 2025 könnten es sogar schon neun Prozent sein - wenn man den Berechnungen der Experten des französischen "Shift Project" glaubt.