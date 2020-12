Schauspiel am Nachthimmel: Reichster Sternschnuppenstrom des Jahres kommt

Spektakel am Nachthimmel: Mit den sogenannten Geminiden wird am kommenden Wochenende ein wahrer Sternschnuppen-Regen am Nachthimmel erwartet.

Pünktlich zum Neumond und somit ohne störendes Licht des Erdtrabanten am Himmel sollen zum Höhepunkt in der Nacht von Sonntag auf Montag stündlich bis zu 150 Meteore zu beobachten sein, wie die Vereinigung der Sternfreunde mitteilte. Es sei der reichste Sternschnuppenstrom des Jahres. Himmelsgucker müssten zudem nicht bis in die Nacht hinein warten. "Die Zwillinge gehen bereits in den Abendstunden am Osthimmel auf, daher ist die ganze Nacht über mit Sternschnuppen zu rechnen", teilten die Sternfreunde mit. Das Sternbild Zwillinge stehe links oberhalb vom Orion und sei der scheinbare Ausgangspunkt der Sternschnuppen. Im Lauf der Nacht wandere das Sternbild Richtung Nordwesten. Der wahre Grund für das Himmelsphänomen sei, dass die Erde eine kosmische Staubwolke durchquere, die möglicherweise von einem zerbrochenen Asteroiden stamme. Die Trümmerteile verglühten nun in der Erdatmosphäre. Für Schaulustige gibt es bei dem Spektakel am Nachthimmel jede Menge freie Wünsche, solange das Wetter mitspielt und eine Wolkendecke keinen Strich durch die Rechnung macht. Quelle: Dpa